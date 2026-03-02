Кіпр відклав зустріч міністрів ЄС через атаку іранського дрона

Кіпр, який зараз головує в Раді Європейського Союзу, переніс неформальне засідання міністрів європейських справ через атаку іранського дрона на британську авіабазу Акротирі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляється на сайті кіпрського головування в ЄС.

Зустріч міністрів з європейських справ країн ЄС, представників Європейської комісії, Європарламенту, а також учасників з країн-кандидатів та Великої Британії, була запланована на 2-3 березня у Нікосії.

На засіданні мали обговорити бюджетні питання та протидію іноземним інформаційним маніпуляціям та іноземному втручанню.

Серед іншого, було заплановано окремі неформальні зустрічі міністрів європейських справ ЄС з Україною та Молдовою щодо їхніх реформ та процесу вступу. Засідання перенесли на пізнішу дату.

Нагадаємо, вранці 2 березня Міністерство оборони Великої Британії заявило, що авіабаза Королівських військово-повітряних сил Акротирі на Кіпрі зазнала атаки невідомого дрона.

Згодом в МЗС Британії уточнили, що удар був спрямований на злітно-посадкову смугу.

Зазначимо, що про удар по авіабазі британських ВПС на Кіпрі стало відомо після того, як прем’єр-міністр Британії Кір Стармер дозволив Сполученим Штатам використовувати цей об’єкт для атак по Ірану.