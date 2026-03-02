Кипр отложил встречу министров ЕС из-за атаки иранского дрона

Кипр, который сейчас председательствует в Совете Европейского Союза, перенес неформальное заседание министров европейских дел из-за атаки иранского дрона на британскую авиабазу Акротири.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщается на сайте кипрского председательства в ЕС.

Встреча министров по европейским делам стран ЕС, представителей Европейской комиссии, Европарламента, а также участников из стран-кандидатов и Великобритании, была запланирована на 2-3 марта в Никосии.

На заседании должны были обсудить бюджетные вопросы и противодействие иностранным информационным манипуляциям и иностранному вмешательству.

Среди прочего, были запланированы отдельные неформальные встречи министров по европейским делам стран ЕС с Украиной и Молдовой по их реформам и процессу вступления. Заседание перенесли на более позднюю дату.

Напомним, утром 2 марта Министерство обороны Великобритании заявило, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Акротири на Кипре подверглась атаке неизвестного дрона.

Впоследствии в МИД Британии уточнили, что удар был направлен на взлетно-посадочную полосу.

Отметим, что об ударе по авиабазе британских ВВС на Кипре стало известно после того, как премьер-министр Британии Кир Стармер разрешил Соединенным Штатам использовать этот объект для атак по Ирану.