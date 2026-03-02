У Британії розповіли, на що був спрямований удар іранського дрона на Кіпрі

Міністерка закордонних справ Британії Іветт Купер розповіла, на що був спрямований іранський дроновий удар по авіабазі Королівських військово-повітряних сил Акротирі на Кіпрі.

Про це вона розповіла в ефірі Sky News, пише "Європейська правда".

Вранці 2 березня Міністерство оборони Великої Британії заявило, що авіабаза Королівських військово-повітряних сил Акротирі на Кіпрі зазнала атаки дрона.

За даними Купер, удар був спрямований на злітно-посадкову смугу.

"На цей час ми не можемо надати додаткову інформацію та деталі, але, очевидно, навколо бази вживаються всі запобіжні заходи", – додала вона.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поспілкувалася із президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом щодо дронового удару по британській авіабазі. Христодулідіс підтвердив, що дрон був типу Shahed, які виготовляє Іран.

Зазначимо, що про удар по авіабазі британських ВПС на Кіпрі стало відомо після того, як прем’єр-міністр Британії Кір Стармер дозволив Сполученим Штатам використовувати цей об’єкт для атак по Ірану.

Американський президент Дональд Трамп заявив в неділю, 1 березня, що операція США в Ірані "просувається дуже добре, дуже добре – випереджаючи графік".

Тим часом в Ірані заявили, що не вестимуть переговорів з Вашингтоном.