В Берлине провели панихиду по убитому аятолле Хаменеи

Около 80 человек собрались в берлинской мечети Имама Резы, оплакивая гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, ликвидированного американским ударом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesspiegel.

Сообщается, что за панихидой следила полиция Берлина.

Несколько десятков человек также собрались перед мечетью для контрдемонстрации. Правоохранители не сообщали ни о каких беспорядках или столкновениях.

Мечеть Имама Резы в Берлине регулярно становилась объектом усиленного надзора со стороны немецкой полиции. Ее считают местом встреч сторонников группировки "Хезболла" и пропалестинских организаций. Большинство верующих мечети являются выходцами из Ливана.

В мечети Имама Резы в последние годы часто проводились траурные церемонии в честь высокопоставленных иранских чиновников. В январе 2020 года там молились за генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, убитого американскими вооруженными силами в Ираке.

Напомним, утром 28 февраля американский президент заявил, что США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана, в результате которой был убит аятолла Хаменеи.

Между тем в Дании ряд политиков резко раскритиковали акцию возле иранского посольства в Копенгагене в честь погибшего аятоллы Али Хаменеи.