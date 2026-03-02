У Кувейті розбилися кілька військових літаків США, екіпажі вижили

У Міністерстві оборони Кувейту заявили, що внаслідок іранських ударів розбилося кілька американських військових літаків.

Про це повідомили 2 березня в армії Кувейту у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Офіційний представник Міністерства оборони заявив, що вранці 2 березня розбилося кілька американських військових літаків, проте всім членам екіпажу вдалося вижити.

Він пояснив, що відповідні органи негайно розпочали пошуково-рятувальні операції, евакуювали екіпажі та доставили їх до лікарні для перевірки стану здоров'я та надання необхідної медичної допомоги. За його словами, їхній стан стабільний.

Також представник Міноборони зазначив, що щодо обставин інциденту відбулася безпосередня координація з дружніми американськими силами й були вжиті спільні технічні заходи.

Компетентні органи продовжують розслідування для з’ясування причин події.

Раніше в мережі з’явилося відео винищувача, який розбився поблизу авіабази США "Алі Аль-Салем" у Кувейті.

На кадрах видно, як винищувач горить і падає, а потім видно, як пілот спускається на землю з парашутом.

UPDATE: Based on shared footage online, it appears two separate F-15 jets may have crashed – one fully engulfed in flames, the other with fire visible near the right engine only.



This could explain Kuwait’s announcement that several jets crashed.



H/T: azyakancokkacan pic.twitter.com/Y07E0ke0cl – Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

Нагадаємо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Париж готовий долучатися до оборони своїх партнерів на Близькому Сході на тлі загострення ситуації в регіоні.

А прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер дозволив Сполученим Штатам використовувати британські військові бази для знищення іранських ракетних складів та пускових установок.