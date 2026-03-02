В Кувейте разбились несколько военных самолетов США, экипажи выжили

В Министерстве обороны Кувейта заявили, что 2 марта на территории страны разбилось несколько американских военных самолетов.

Об этом армия Кувейта сообщила 2 марта в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Официальный представитель Министерства обороны заявил, что утром 2 марта разбилось несколько американских военных самолетов, однако всем членам экипажа удалось выжить.

Он пояснил, что соответствующие органы немедленно начали поисково-спасательные операции, эвакуировали экипажи и доставили их в больницу для проверки состояния здоровья и оказания необходимой медицинской помощи. По его словам, их состояние стабильное.

Также представитель Минобороны отметил, что по обстоятельствам инцидента состоялась непосредственная координация с дружественными американскими силами и были приняты совместные технические меры.

Компетентные органы продолжают расследование для выяснения причин происшествия.

Ранее в сети появилось видео истребителя, который разбился вблизи авиабазы США "Али Аль-Салем" в Кувейте.

На кадрах видно, как истребитель горит и падает, а затем видно, как пилот спускается на землю с парашютом.

UPDATE: Based on shared footage online, it appears two separate F-15 jets may have crashed – one fully engulfed in flames, the other with fire visible near the right engine only.



This could explain Kuwait’s announcement that several jets crashed.



H/T: azyakancokkacan pic.twitter.com/Y07E0ke0cl – Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

Напомним, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где есть американские объекты.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж готов участвовать в обороне своих партнеров на Ближнем Востоке на фоне обострения ситуации в регионе.

А премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил Соединенным Штатам использовать британские военные базы для уничтожения иранских ракетных складов и пусковых установок.