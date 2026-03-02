В Кувейте разбились несколько военных самолетов США, экипажи выжили
В Министерстве обороны Кувейта заявили, что 2 марта на территории страны разбилось несколько американских военных самолетов.
Об этом армия Кувейта сообщила 2 марта в соцсети Х, передает "Европейская правда".
Официальный представитель Министерства обороны заявил, что утром 2 марта разбилось несколько американских военных самолетов, однако всем членам экипажа удалось выжить.
Он пояснил, что соответствующие органы немедленно начали поисково-спасательные операции, эвакуировали экипажи и доставили их в больницу для проверки состояния здоровья и оказания необходимой медицинской помощи. По его словам, их состояние стабильное.
Также представитель Минобороны отметил, что по обстоятельствам инцидента состоялась непосредственная координация с дружественными американскими силами и были приняты совместные технические меры.
Компетентные органы продолжают расследование для выяснения причин происшествия.
Ранее в сети появилось видео истребителя, который разбился вблизи авиабазы США "Али Аль-Салем" в Кувейте.
На кадрах видно, как истребитель горит и падает, а затем видно, как пилот спускается на землю с парашютом.
UPDATE: Based on shared footage online, it appears two separate F-15 jets may have crashed – one fully engulfed in flames, the other with fire visible near the right engine only.– Clash Report (@clashreport) March 2, 2026
This could explain Kuwait’s announcement that several jets crashed.
H/T: azyakancokkacan pic.twitter.com/Y07E0ke0cl
Напомним, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.
Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где есть американские объекты.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж готов участвовать в обороне своих партнеров на Ближнем Востоке на фоне обострения ситуации в регионе.
А премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил Соединенным Штатам использовать британские военные базы для уничтожения иранских ракетных складов и пусковых установок.