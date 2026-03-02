Вадефуль: Германия не будет участвовать в операции против Ирана

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Германия не будет участвовать в атаках США и Израиля на Иран.

Об этом, как пишет "Европейская правда", передает агентство dpa.

Вадефуль отметил, что у Германии нет военных возможностей участвовать в операциях США на Ближнем Востоке, учитывая отсутствие собственных авиабаз в регионе.

Однако министр иностранных дел заявил, что немецкие солдаты будут защищаться, если подвергнутся атаке со стороны Ирана.

Отметим, что подразделения Бундесвера сейчас размещены в Иордании и Ираке.

"От Германии никаких дальнейших мер, кроме этого, не будет", – добавил Вадефуль.

На вопрос о том, противоречит ли нападение США и Израиля на Иран международному праву, немецкий министр сказал, что сомневается в этом.

В то же время он отметил, что Тегеран представляет значительную угрозу не только для Израиля и региона, но и для Европы и Германии, которые находятся в зоне досягаемости иранских баллистических ракет.

Вадефуль также напомнил, что Иран поддерживает войну России против Украины.

Напомним, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж готов участвовать в обороне своих партнеров на Ближнем Востоке на фоне обострения ситуации в регионе.

Также писали, что Британия разрешила Соединенным Штатам использовать свою авиабазу на Кипре для атак по Ирану.

Затем стало известно, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Британии Акротири на Кипре подверглась атаке иранского дрона.