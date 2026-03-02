Зеленский: эскалация на Ближнем Востоке пока не повлияла на поставки оружия Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на Ближнем Востоке пока не повлияла на поставки американского вооружения в Украину в рамках инициативы PURL, прежде всего ракет к системам ПВО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Президент Украины отметил, что пока не получал сигналов от европейцев и американцев о проблемах с поставками дефицитных ракет PAC-3 к системам Patriot.

"Все понимают, что для нас это наша жизнь, соответствующее оружие. Пока что программа PURL работает. Я работаю над тем, чтобы были транши от наших европейских партнеров. Пока все идет, как шло", – ответил президент.

Зеленский заявил, что находится на контакте с партнерами по поставкам оружия Украине. По его словам, он провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, с которым обсудил этот вопрос.

В то же время президент выразил убеждение, что затяжная и интенсивная война на Ближнем Востоке повлияет на количество средств ПВО, которые будет получать Украина.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что военные действия против Ирана могут продолжаться в течение четырех недель.

Между тем Великобритания анонсировала, что привлечет экспертов из Украины для сбивания иранских беспилотников в Персидском заливе.