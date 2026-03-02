Зеленский прокомментировал возможность привлечения украинцев к сбиванию дронов в Персидском заливе

Президент Владимир Зеленский заявил об отсутствии прямых запросов от Великобритании по привлечению украинских экспертов к сбиванию иранских дронов в Персидском заливе.

Об этом он сказал во время онлайн-общения со СМИ, передает "Европейская правда".

"Напрямую никаких запросов я не получал ни от Британии, ни от одного из партнеров, а также от представителей Ближнего Востока. Я ни с кем не разговаривал об этом, поэтому не о чем и говорить дальше", – заявил Зеленский.

В то же время он отметил опыт украинских военных и сказал, что украинская сторона готова делиться этой информацией: "пусть к нам приезжают наши партнеры".

"В начале этой войны мы отправляли наших ребят в ближние страны, в страны, где у нас добрососедские отношения, они учились в Германии, Британии, США. И поэтому когда к нам обращаются эти страны, которые являются нашими партнерами, мы открыты к тому, чтобы делиться нашим опытом и технологиями", – сказал он.

Напомним, премьер Британии Кир Стармер заявил, что его страна привлечет экспертов из Украины для сбивания иранских беспилотников в Персидском заливе.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где есть американские объекты.