МЗС Угорщини викликало посла України через мобілізацію угорців

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про виклик посла України через "насильницьке полювання" за угорцями для мобілізації.

Про це він заявив у відео, розміщеному у Facebook, передає "Європейська правда".

Сійярто назвав війну в Україні безнадійною і безглуздою.

"У цю абсолютно безнадійну і безглузду війну Брюссель вкладає незліченні кошти, і вони хочуть забрати ще більше грошей у європейців, щоб продовжувати цю безглузду і безнадійну війну, яка щодня приносить нові смерті, нові страждання і нові полювання на людей. В Україні на вулицях відбувається відкрите полювання на людей, щоб підтримати війну", – заявив угорський міністр.

Він навів приклади такого "полювання", коли, за його словами, мобілізували чоловіка з Берегового, який також має угорське громадянство, "якого насильницькі мисливці за людьми, відряджені з Одеси, забрали, незважаючи на те, що він мав офіційне звільнення від призову".

"Іншого молодого чоловіка угорської національності, який мав психічні проблеми, також викрали, і він вже зник. Тому сьогодні ми викликали до Міністерства закордонних справ посла України в Будапешті, щоб висловити наш протест проти триваючих насильницьких призовів та відкритого полювання на людей на вулицях", – заявив Сійярто.

"Ця війна є абсолютно безнадійною. Цю війну потрібно негайно закінчити. Ця війна щодня приносить все нові жертви та страждання. Вона не має жодного сенсу", – наголосив він.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтримує нелегальне переправлення українських чоловіків через кордон, оскільки, як він вважає, мобілізація в України заважає завершити розв’язану РФ війну.

Перед цим прем'єр Угорщини Віктор Орбан виступив із низкою нічим не підкріплених заяв, звинувативши керівництво Європейського Союзу та НАТО у свідомій підготовці Європи до повномасштабної війни.

Також Орбан заявив, що Україна є ворогом Угорщини.