МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за мобилизации венгров

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о вызове посла Украины из-за "насильственной охоты" за венграми для мобилизации.

Об этом он заявил в видео, размещенном в Facebook, передает "Европейская правда".

Сийярто назвал войну в Украине безнадежной и бессмысленной.

"В эту абсолютно безнадежную и бессмысленную войну Брюссель вкладывает бесчисленные средства, и они хотят забрать еще больше денег у европейцев, чтобы продолжать эту бессмысленную и безнадежную войну, которая ежедневно приносит новые смерти, новые страдания и новую охоту на людей. В Украине на улицах происходит открытая охота на людей, чтобы поддержать войну", – заявил венгерский министр.

Он привел примеры такой "охоты", когда, по его словам, мобилизовали мужчину из Берегово, также имеющего венгерское гражданство, "которого насильственные охотники за людьми, командированные из Одессы, забрали, несмотря на то, что он имел официальное освобождение от призыва".

"Другого молодого человека венгерской национальности, который имел психические проблемы, также похитили, и он уже исчез. Поэтому сегодня мы вызвали в Министерство иностранных дел посла Украины в Будапеште, чтобы выразить наш протест против продолжающихся насильственных призывов и открытой охоты на людей на улицах", – заявил Сийярто.

"Эта война является абсолютно безнадежной. Эту войну нужно немедленно закончить. Эта война ежедневно приносит все новые жертвы и страдания. Она не имеет никакого смысла", – подчеркнул он.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддерживает нелегальную переправку украинских мужчин через границу, поскольку, как он считает, мобилизация в Украине мешает завершить развязанную РФ войну.

Перед этим премьер Венгрии Виктор Орбан выступил с рядом ничем не подкрепленных заявлений, обвинив руководство Европейского Союза и НАТО в сознательной подготовке Европы к полномасштабной войне.

Также Орбан заявил, что Украина является врагом Венгрии.