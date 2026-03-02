Зеленський розповів Мерцу про потреби України в ракетах до ППО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом, в ході якої, зокрема, йшлося про потреби Сил оборони у протидії російській агресії.

Про це український президент написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Зеленський, вони з Мерцом говорили про ситуацію в Україні та контакти з іншими лідерами.

"Я розповів про ситуацію на фронті та наші потреби в ракетах для ППО. Маємо інформацію від розвідки про можливі російські удари, і саме тому зараз важливо зробити максимум для захисту", – розповів він.

Крім того, за словами Зеленського, в ході розмови йшлося про мирні переговори та їхній можливий рух далі на тлі загострення на Близькому Сході.

Мерц розповів Зеленському про свій візит до Китаю та зустрічі, які там відбулися.

"Також ми синхронізувалися перед зустріччю пана канцлера з президентом Трампом у Вашингтоні", – додав президент.

Нагадаємо, на тлі загострення ситуації на Близькому Сході Зеленський наголошував на необхідності запобігти впливу поточної ситуації на постачання зброї Україні в рамках механізму PURL.