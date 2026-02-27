Мерц летить до Трампа обговорювати тарифи

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відвідає Сполучені Штати наступного тижня, де зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt з посиланням на речника німецького уряду.

Візит канцлера Німеччини у Вашингтон запланований на вівторок, 3 березня.

Зустріч лідерів запланована на ранок в Овальному кабінеті, після чого вони зустрінуться на спільний обід.

Заступник речника німецького уряду Себастьян Гілле розповів, що Трамп та Мерц обговорять двосторонні відносини, ситуацію з безпекою та питання торгівлі та конкуренції. За словами посадовця, Німеччина очікує "ясності від уряду США щодо наступних кроків", які стосуються тарифів.

Нагадаємо, 21 лютого, після визнання Верховним судом США незаконними тарифів президента Дональда Трампа, запроваджених навесні 2025 року, президент США анонсував нове 10-відсоткове мито на імпорт до США з усіх країн. На наступний день Трамп заявив про підвищення митної ставки до 15%.

Європарламент вирішив заморозити затвердження торгової угоди зі США через "хаос" з митами Трампа.

А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував застосувати найпотужніші інструменти економічного захисту ЄС, так звану "торговельну базуку", якщо переговори з Вашингтоном не допоможуть подолати нинішню тарифну кризу.