Зеленский рассказал Мерцу о потребностях Украины в ракетах к ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с немецким канцлером Фридрихом Мерцем, в ходе которого, в частности, речь шла о потребностях Сил обороны в противодействии российской агрессии.

Об этом украинский президент написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Зеленский, они с Мерцем говорили о ситуации в Украине и контактах с другими лидерами.

"Я рассказал о ситуации на фронте и наших потребностях в ракетах для ПВО. Имеем информацию от разведки о возможных российских ударах, и именно поэтому сейчас важно сделать максимум для защиты", – рассказал он.

Кроме того, по словам Зеленского, в ходе разговора речь шла о мирных переговорах и их возможном движении дальше на фоне обострения на Ближнем Востоке.

Мерц рассказал Зеленскому о своем визите в Китай и встречах, которые там состоялись.

"Также мы синхронизировались перед встречей господина канцлера с президентом Трампом в Вашингтоне", – добавил президент.

Напомним, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке Зеленский подчеркивал необходимость предотвратить влияние текущей ситуации на поставки оружия Украине в рамках механизма PURL.