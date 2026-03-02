Укр Рус Eng

Прем’єр Іспанії закликав зупинити "спіраль насильства" на Близькому Сході

Новини — Понеділок, 2 березня 2026, 15:23 — Ірина Кутєлєва

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес засудив загострення ситуації на Близькому Сході, закликавши зупинити "спіраль насильства".

Про це очільник уряду Іспанії написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Він нагадав, що за останні години Іран атакував Саудівську Аравію, Бахрейн, Катар, Кіпр, Об'єднані Арабські Емірати, Ірак, Ізраїль, Йорданію, Кувейт і Оман.

За словами Санчеса, Іспанія "рішуче засуджує всі незаконні і невибіркові атаки" на країни Ради співробітництва країн Перської затоки та інші країни регіону.

"Насильство породжує тільки ще більше насильства. Бомби вражають військові цілі, але також вулиці, аеропорти, школи і будинки невинних цивільних осіб. Необхідно негайно зупинити цю спіраль насильства і повернутися до дипломатії та діалогу", – наголосив іспанський прем’єр.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль. 

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти. 

Зокрема, стало відомо, що авіабаза Королівських військово-повітряних сил Британії Акротирі на Кіпрі зазнала атаки іранського дрона.

