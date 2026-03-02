Премьер Испании призвал остановить "спираль насилия" на Ближнем Востоке

Премьер-министр Испании Педро Санчес осудил обострение ситуации на Ближнем Востоке, призвав остановить "спираль насилия".

Об этом глава правительства Испании написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Он напомнил, что за последние часы Иран атаковал Саудовскую Аравию, Бахрейн, Катар, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, Израиль, Иорданию, Кувейт и Оман.

По словам Санчеса, Испания "решительно осуждает все незаконные и неизбирательные атаки" на страны Совета сотрудничества стран Персидского залива и другие страны региона.

"Насилие порождает только еще больше насилия. Бомбы поражают военные цели, но также улицы, аэропорты, школы и дома невинных гражданских лиц. Необходимо немедленно остановить эту спираль насилия и вернуться к дипломатии и диалогу", – подчеркнул испанский премьер.

Как известно, утром 28 февраля американский президент Дональд Трамп заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где есть американские объекты.

В частности, стало известно, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Британии Акротири на Кипре подверглась атаке иранского дрона.