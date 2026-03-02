Внутренняя разведка Германии обеспокоена из-за вмешательства России в земельные выборы

Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) предупреждает о попытках России повлиять на нынешние выборы в земельные парламенты.

Об этом говорится в оценке ведомства, которую цитирует газета taz, передает "Европейская правда".

Ведомство "очень серьезно" относится к угрозе "недопустимого иностранного влияния и манипулирования информацией".

"Учитывая рост гибридных атак России против европейских демократий, следует ожидать соответствующих действий в контексте выборов в земельные парламенты", – заявляют в BfV.

Если такие попытки состоятся, они "вероятно, будут направлены на поддержку лиц и партий, которые поддерживают официальную позицию России или распространяют нарративы, соответствующие позиции российского правительства". По информации taz, в оценке не называются конкретные партии или лица.

Федеральное управление по охране конституции также предупреждает об опасности "дискредитации лиц или партий, которые занимают позиции, противоречащие мировоззрению Кремля, например, поддерживают Украину".

Также возможны попытки российских игроков "подорвать доверие к демократическим институтам, особенно в вопросах внутренней безопасности и миграции". Кроме того, может быть "поставлена под сомнение" целостность самих выборов или установленных результатов.

Германия в декабре заявила о причастности России к масштабной кампании дезинформации и кибератак перед федеральными парламентскими выборами и вызвала на разговор российского посла.

Ранее стало известно, что ввиду роста угрозы гибридных атак, особенно со стороны России, Федеральное ведомство по защите конституции Германии (BfV) добивается расширения полномочий.