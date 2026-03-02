"Це не нескінченна війна": Гегсет розкрив цілі операції США в Ірані

Глава Пентагону Піт Гегсет виклав цілі війни США в Ірані, заявивши, що не Сполучені Штати її розпочали, але Сполучені Штати її закінчать.

Про це він сказав на спеціальній пресконференції у Пентагоні, передає "Європейська правда".

Гегсет нагадав, що США вели переговори з Іраном.

"Ми попередили Іран, що вони повинні укласти угоду. Ми докладали дипломатичних зусиль. Іранський режим мав багато шансів укласти розумну і справедливу угоду. Однак вони не хотіли вести переговори, вони грали на затягування часу. Вони хотіли знову реалізувати свої ядерні амбіції, погрожували нам нападом. Президент Трамп не грає в такі ігри", – сказав він.

Міністр заявив, що війну проти Ірану не можна порівняти з війною в Іраку, додавши, що Сполучені Штати не потраплять у те саме болото державотворення, в якому опинилися два десятиліття тому.

"Це не Ірак. Це не нескінченно. Я був там в обох випадках. Наше покоління знає краще, і президент теж. Він назвав останні 20 років воєн із розбудови націй дурними, і він має рацію", – сказав Гегсет.

"Це протилежне", – додав він. "Ця операція – чітка, руйнівна, вирішальна місія: знищити ракетну загрозу, знищити ВМС, знищити ядерні боєголовки", – заявив міністр.

За його словами, удари США по Ірану не мають на меті "зміну режиму", хоча він визнав, що керівництво в країні змінилося.

"Ми не починали цю війну, але закінчимо її за президентства Дональда Трампа", – додав Гегсет.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.

Під час операції загинули четверо військовослужбовців США.