"Это не бесконечная война": Хегсет раскрыл цели операции США в Иране

Глава Пентагона Пит Хегсет изложил цели войны США в Иране, заявив, что не Соединенные Штаты ее начали, но Соединенные Штаты ее закончат.

Об этом он сказал на специальной пресс-конференции в Пентагоне, передает "Европейская правда".

Хегсет напомнил, что США вели переговоры с Ираном.

"Мы предупредили Иран, что они должны заключить соглашение. Мы прилагали дипломатические усилия. Иранский режим имел много шансов заключить разумную и справедливую сделку. Однако они не хотели вести переговоры, они играли на затягивание времени. Они хотели снова реализовать свои ядерные амбиции, угрожали нам нападением. Президент Трамп не играет в такие игры", – сказал он.

Министр заявил, что войну против Ирана нельзя сравнить с войной в Ираке, добавив, что Соединенные Штаты не попадут в то же болото создания государства, в котором оказались два десятилетия назад.

"Это не Ирак. Это не бесконечно. Я был там в обоих случаях. Наше поколение знает лучше, и президент тоже. Он назвал последние 20 лет войн с построения наций глупыми, и он прав", – сказал Хегсет.

"Это противоположное", – добавил он. "Эта операция – четкая, разрушительная, решающая миссия: уничтожить ракетную угрозу, уничтожить ВМС, уничтожить ядерные боеголовки", – заявил министр.

По его словам, удары США по Ирану не имеют целью "смену режима", хотя он признал, что руководство в стране изменилось.

"Мы не начинали эту войну, но закончим ее при президентстве Дональда Трампа", – добавил Хегсет.

Как известно, утром 28 февраля американский президент Дональд Трамп заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где есть американские объекты.

Во время операции погибли четверо военнослужащих США.