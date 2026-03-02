Ще один американський військовий загинув у війні з Іраном
Центральне командування США повідомило про загибель ще одного військового під час операції США проти Ірану.
Про це йдеться в повідомленні командування в мережі Х, передає "Європейська правда".
Загалом з початку військових дій в Ірані загинули чотири американські військовослужбовці.
Солдат, ім'я якого поки не називають, був важко поранений під час перших атак Ірану і пізніше помер, додає командування.
"Основні бойові операції тривають, і ми продовжуємо реагувати на ситуацію" – йдеться у повідомленні.
Президент США Дональд Трамп попередив, що слід очікувати нових жертв, після того, як оголосив про загибель перших трьох американських військовослужбовців.
Він сказав: "На жаль, до закінчення конфлікту їх, ймовірно, буде більше. Так, швидше за все, і буде. Але ми зробимо все можливе, щоб цього не сталося".