Ще один американський військовий загинув у війні з Іраном

Новини — Понеділок, 2 березня 2026, 15:14 — Іванна Костіна

Центральне командування США повідомило про загибель ще одного військового під час операції США проти Ірану.

Про це йдеться в повідомленні командування в мережі Х, передає "Європейська правда".

Загалом з початку військових дій в Ірані загинули чотири американські військовослужбовці.

Солдат, ім'я якого поки не називають, був важко поранений під час перших атак Ірану і пізніше помер, додає командування.

"Основні бойові операції тривають, і ми продовжуємо реагувати на ситуацію" – йдеться у повідомленні.

Президент США Дональд Трамп попередив, що слід очікувати нових жертв, після того, як оголосив про загибель перших трьох американських військовослужбовців.

Він сказав: "На жаль, до закінчення конфлікту їх, ймовірно, буде більше. Так, швидше за все, і буде. Але ми зробимо все можливе, щоб цього не сталося".

