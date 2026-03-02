Макрон: Франция увеличит количество своих ядерных боеголовок

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о расширении ядерного арсенала страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в речи на острове Лонг, его цитирует Le Figaro.

Как отметил Макрон, его ответственность заключается в том, чтобы "наше сдерживание сохранило и в дальнейшем сохраняло свою разрушительную силу в опасной, изменчивой и нестабильной среде".

"Именно поэтому я приказал увеличить количество ядерных боеголовок в нашем арсенале", – сказал французский президент.

При этом, по его словам, отныне никакие цифровые данные по французскому ядерному арсеналу обнародовать не будут.

"Чтобы положить конец любым спекуляциям, мы больше не будем сообщать о цифрах нашего ядерного арсенала, в отличие от того, что могло быть в прошлом", – отметил он.

Макрон также подчеркнул: "Чтобы быть свободным, нужно вызывать уважение, а чтобы вызывать уважение, нужно быть сильным".

"Об этом свидетельствует увеличение нашего арсенала", – резюмировал он.

Как сообщали СМИ, группа европейских стран начала обсуждать варианты собственного ядерного сдерживания, поскольку уверенность в надежности США как союзника пошатнулась.

В то же время заместитель министра обороны США Элбридж Колби заявил о намерениях США и дальше предоставлять Европе "ядерный зонтик".