Суд у Польщі відхилив скаргу на зупинку демонстрації проти абортів під стінами клініки

У польському Гданську суд став на бік мера, який не дозволив активістам продовжувати акцію проти абортів під стінами клініки.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У понеділок 2 березня окружний суд Гданська відхилив оскарження стосовно рішення мера 21 січня змусити активістів проти абортів згортати їхню акцію перед будівлею однієї з лікарень міста. Паралельно проходила контрдемонстрація висловлення солідарності з персоналом лікарні і пацієнтками.

Через втручання мерії акція тоді завершилась на пів години раніше, ніж планували організатори, але перед тим протривала 1,5 години. Мерія пояснила своє рішення міркуваннями безпеки та спокою персоналу і пацієнтів.

Це була вже не перша акція перед цією лікарнею, яку пролайферські активісти таврують "чорною плямою на мапі Польщі, де проводяться аборти".

В адміністрації закладу просили припинити акції, наголошуючи, що будь-які процедури здійснюються згідно із затвердженими медичними протоколами та чинним законодавством, а зайвий галас під стінами створює дискомфорт для лікарів і пацієнтів.

Раніше у Польщі на керівника поліції наклали великий штраф за розкриття даних жінки після аборту.

Польща, як відомо – одна з найконсервативніших у ЄС країн у політиці щодо переривання вагітності.

Єврокомісія у лютому відхилила ідею створення нової схеми фінансування для розширення доступу до абортів в Європі, відхиливши пропозицію, яку підтримали майже 1,2 мільйона європейських громадян.