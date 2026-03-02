Суд в Польше отклонил жалобу на остановку демонстрации против абортов под стенами клиники

В польском Гданьске суд встал на сторону мэра, который не позволил активистам продолжать акцию против абортов под стенами клиники.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В понедельник 2 марта окружной суд Гданьска отклонил обжалование относительно решения мэра 21 января заставить активистов против абортов сворачивать их акцию перед зданием одной из больниц города. Параллельно проходила контрдемонстрация выражения солидарности с персоналом больницы и пациентками.

Из-за вмешательства мэрии акция тогда завершилась на полчаса раньше, чем планировали организаторы, но перед тем продлилась 1,5 часа. Мэрия объяснила свое решение соображениями безопасности и спокойствия персонала и пациентов.

Это была уже не первая акция перед этой больницей, которую пролайферские активисты клеймят "черным пятном на карте Польши, где проводятся аборты".

В администрации заведения просили прекратить акции, подчеркивая, что любые процедуры осуществляются в соответствии с утвержденными медицинскими протоколами и действующим законодательством, а лишний шум под стенами создает дискомфорт для врачей и пациентов.

Ранее в Польше на руководителя полиции наложили большой штраф за раскрытие данных женщины после аборта.

Польша, как известно – одна из самых консервативных в ЕС стран в политике в отношении прерывания беременности.

Еврокомиссия в феврале отклонила идею создания новой схемы финансирования для расширения доступа к абортам в Европе, отклонив предложение, которое поддержали почти 1,2 миллиона европейских граждан.