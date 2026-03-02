Франція, Британія і Німеччина працюватимуть над створенням ракет великої дальності

Франція, Британія та Німеччина спільно розроблятимуть ракети великої дальності.

Про це розповів президент Франції Емманюель Макрон, якого цитує Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Макрон повідомив, що три країни "будуть співпрацювати над проєктами створення ракет великої дальності".

За словами французького президента, ця співпраця є частиною ініціативи ELSA (European Long Range Strike Approach), започаткованої у 2024 році, до якої також входять Італія, Польща та Швеція.

"Це дасть нам нові можливості для управління ескалацією конфлікту звичайними засобами", – зазначив він.

Також Емманюель Макрон оголосив про розширення ядерного арсеналу країни.

Він також говорив, що Франція зможе надати європейським союзникам стратегічні ресурси для "розгортання за обставинами".