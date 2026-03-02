Франция, Британия и Германия будут работать над созданием ракет большой дальности

Франция, Великобритания и Германия будут совместно разрабатывать ракеты большой дальности.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, которого цитирует Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Макрон сообщил, что три страны "будут сотрудничать над проектами создания ракет большой дальности".

По словам французского президента, это сотрудничество является частью инициативы ELSA (European Long Range Strike Approach), начатой в 2024 году, в которую также входят Италия, Польша и Швеция.

"Это даст нам новые возможности для управления эскалацией конфликта обычными средствами", – отметил он.

Также Эмманюэль Макрон объявил о расширении ядерного арсенала страны.

Он также говорил, что Франция сможет предоставить европейским союзникам стратегические ресурсы для "развертывания по обстоятельствам".