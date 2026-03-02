Трамп про операцію проти Ірану: ми ще навіть не почали

Президент США Дональд Трамп, коментуючи американську операцію проти Ірану, заявив, що військові Сполучених Штатів "розбивають Іран вщент", але "велика хвиля" ще попереду.

Про це американський президент розповів у телефонному інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

Телеканал зазначає, що в ході інтерв’ю Трамп торкнувся широкого кола тем, зокрема щодо того, скільки може тривати конфлікт.

"Ми розбиваємо їх (Іран. – Ред.) вщент. Я думаю, що все йде дуже добре. Це дуже потужно. У нас найкращі військові в світі, і ми використовуємо їх", – сказав він.

Щодо того, як довго можуть тривати бойові дії, президент сказав, що не хоче, щоб конфлікт затягувався.

"Я завжди думав, що вони триватимуть чотири тижні. І ми трохи випереджаємо графік", – розповів Трамп.

На запитання, чи роблять США щось більше, ніж військовий напад, щоб допомогти іранському народу повернути контроль над своєю країною від режиму, Трамп відповів: "Так".

"Ми дійсно це робимо. Але зараз ми хочемо, щоб усі залишалися вдома. На вулиці небезпечно... Ми ще навіть не почали сильно їх бити. Велика хвиля ще навіть не настала. Велика хвиля настане незабаром".

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.

Глава Пентагону Піт Гегсет раніше заявив, що це не США розпочали цю війну, але саме вони покладуть їй край.