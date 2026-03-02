Трамп об операции против Ирана: мы еще даже не начинали

Президент США Дональд Трамп, комментируя американскую операцию против Ирана, заявил, что военные "разбивают Иран вдребезги", но "большая волна" еще впереди.

Об этом американский президент рассказал в телефонном интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

Телеканал отмечает, что в ходе интервью Трамп коснулся широкого круга тем, в частности того, сколько может длиться конфликт.

"Мы разбиваем их (Иран. – Ред.) вдребезги. Я думаю, что все идет очень хорошо. Это очень мощно. У нас лучшие военные в мире, и мы используем их", – сказал он.

Относительно того, как долго могут продолжаться боевые действия, президент сказал, что не хочет, чтобы конфликт затягивался.

"Я всегда думал, что они продлятся четыре недели. И мы немного опережаем график", – рассказал Трамп.

На вопрос, делает ли США что-то большее, чем военное нападение, чтобы помочь иранскому народу вернуть контроль над своей страной от режима, Трамп ответил: "Да".

"Мы действительно это делаем. Но сейчас мы хотим, чтобы все оставались дома. На улице опасно... Мы ещё даже не начали сильно их бить. Большая волна еще даже не настала. Большая волна наступит вскоре".

Как известно, утром 28 февраля американский президент Дональд Трамп заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где есть американские объекты.

Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявил, что это не США начали эту войну, но именно они положат ей конец.