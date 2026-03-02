Трамп не исключает ввода войск непосредственно в Иран

Президент США Дональд Трамп не стал категорически исключать возможность ввода американских военных непосредственно на территорию Ирана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал 2 марта в комментарии The New York Post.

Трамп дал понять, что не исключает ввода американских сил на территорию Ирана, операция против которого пока ограничивается ударами с воздуха.

"Как каждый президент говорит, что "сапог на земле не будет" – этого я не говорю. Я говорю, что "возможно, нам это не нужно", или "если бы нам это было нужно".

Также в своих последних комментариях об операции против Ирана Трамп заявил, что Штаты "еще даже не начали" и большая волна атак еще впереди.

Глава Пентагона Пит Хегсет 2 марта заявил, что сейчас в Иране нет американских войск.

По последним данным, США в результате операции потеряли четырех военных, 18 получили серьезные ранения.

Также утрачены три F-15 из-за ошибочного "дружественного огня" кувейтской ПВО.