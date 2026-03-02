Гегсет каже, що "американського чобота на землі" Ірану зараз немає

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив у понеділок, що зараз в Ірані немає американських військ, але додав, що не буде обговорювати, чи розглядатиме можливість відправки сухопутних військ у майбутньому.

Про це він сказав на спеціальній пресконференції у Пентагоні, передає "Європейська правда".

"Ні", – відповів Гегсет на запитання, чи є американські війська на території Ірану.

"Але ми не будемо обговорювати, що ми будемо робити, а що ні".

Піт Гегсет виклав цілі війни США в Ірані, заявивши, що не Сполучені Штати її розпочали, але Сполучені Штати її закінчать.

Він заявив, що метою США є знищити ракетну загрозу, знищити ВМС, знищити ядерні боєголовки Ірану.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.

Під час операції загинули четверо військовослужбовців США.