Стармер про Іран: режим неможливо змінити з неба

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не вірить у можливість зміни режиму в Ірані шляхом бомбардувань без наземної операції.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить The Telegraph.

Стармер зазначив, що саме це стало однією з причин, через яку Велика Британія не приєдналася до ударів по Ірану.

"Цей уряд не вірить у зміну режиму за допомогою повітряних ударів", – заявив Стармер.

Він підкреслив, що воєнні дії повинні мати законну підставу і "пропрацьований план з досяжною метою".

"Саме ці принципи я застосував при прийнятті рішення не брати участь в наступальних ударах США та Ізраїлю", – наголосив очільник британського уряду.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.

У своїх останніх коментарях про операцію проти Ірану Трамп заявив, що Штати "ще навіть не почали" і велика хвиля атак ще попереду.