Стармер об Иране: режим невозможно сменить с воздуха

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не верит в возможность смены режима в Иране путем бомбардировок без наземной операции.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит The Telegraph.

Стармер отметил, что именно это стало одной из причин, по которой Великобритания не присоединилась к ударам по Ирану.

"Это правительство не верит в смену режима с помощью воздушных ударов", – заявил Стармер.

Он подчеркнул, что военные действия должны иметь законное основание и "проработанный план с достижимой целью".

"Именно эти принципы я применил при принятии решения не участвовать в наступательных ударах США и Израиля", – подчеркнул глава британского правительства.

Как известно, утром 28 февраля американский президент Дональд Трамп заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.

В своих последних комментариях об операции против Ирана Трамп заявил, что Штаты "еще даже не начали" и большая волна атак еще впереди.