В США одобрили выпуск золотой памятной монеты с изображением Трампа

Федеральная комиссия, в состав которой входят исключительно члены, назначенные главой Белого дома Дональдом Трампом, в четверг проголосовала за утверждение 24-каратной юбилейной золотой монеты с изображением президента в честь 250-летия Соединенных Штатов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NBC News.

Комиссия по изобразительному искусству утвердила дизайн золотой монеты с изображением президента Дональда Трампа в Овальном кабинете, с датами "1776" на одной стороне и "2026" – на другой.

В четверг в своем заявлении казначей США Брендон Бич назвал ее "прекрасной юбилейной золотой монетой".

"Накануне нашего 250-летнего юбилея мы с большим удовольствием готовим монеты, олицетворяющие несокрушимый дух нашей страны и демократии, и нет более символичного изображения для лицевой стороны таких монет, чем портрет действующего президента Дональда Дж. Трампа", – сказал Бич.

Золотая монета все еще требует официального одобрения Министерства финансов, которое учитывает позиции как Комиссии по изобразительному искусству, так и Общественного консультативного комитета по чеканке монет (CCAC), федерального органа с более широким составом членов.

В прошлом месяце СМИ сообщали о сопротивлении членов комитета в отношении золотой монеты.

В четверг Бич заявил, что Монетный двор США предоставил комитету "много разумных возможностей для рассмотрения предложенных дизайнов, но Общественный консультативный комитет по чеканке монет категорически отказался".

"Соответственно, установленная законом обязанность Монетного двора обратиться к CCAC за рассмотрением выполнена", – сказал Бич, добавив, что роль комитета заключается "лишь в предоставлении рекомендаций" министру финансов Скотту Бессенту, который "имеет исключительное право на окончательный выбор дизайна".

