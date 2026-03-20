У Трампа допускають часткове зняття санкцій з іранської нафти для стримування цін

В адміністрації Трампа допускають тимчасове зняття санкцій із завантаженої на танкери іранської нафти, сподіваючись таким кроком стримати зростання світових цін на енергоресурси через війну на Близькому Сході.

Про це повідомляє Axios, пише "Європейська правда".

Міністр фінансів США Скотт Бессент у телеефірі сказав, що адміністрація "може зняти санкції з ірнаської нафти, яка у морі" задля пом’якшення зростання світових цін через війну на Близькому Сході.

За його словами, таким чином з-під санкцій будуть виведені приблизно 140 млн барелів.

"По суті, ми використаємо іранські барелі проти Ірану, щоб утримати ціну нижчою наступні 10-14 днів, поки ми продовжуємо цю кампанію. Тож ми маємо багато важелів впливу", – сказав Бессент.

Станом на четвер нафта Brent торгувалася приблизно по 111 доларів за барель, на 60% більше, ніж до початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Нагадаємо, США вже здійснили аналогічний крок щодо російської нафти, завантаженої на танкери – виняток надали до 11 квітня.

Неназваний посадовець додатково прокоментував, що у разі такого кроку щодо іранської нафти це "дозволить диверсифікувати розподіл нафти, вже призначеною для Китаю, ширше між глобальними ринками".

Іран, як відомо, останніми днями завдав ударів по нафтогазових об’єктах сусідів у Перській затоці у помсту за удар Ізраїлю по своєму ключовому родовищу. Ці події стали поштовхом до нового зростання цін на нафту.

До того експорт нафти з країн Перської затоки практично зупинився через небезпеку проходу танкерів Ормузькою протокою. Цим маршрутом проходило до 20% світового експорту нафти.

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що Париж вивчає можливості розблокування Ормузької протоки через дії на рівні ООН.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина може приєднатися до місії у Ормузькій протоці, якщо на це буде міжнародний мандат, та якщо питання буде скоординовано з державами Перської затоки.

Трамп вже деякий час активно критикує європейські держави за небажання активно втрутитися на боці США, зокрема для розблокування Ормузької протоки.