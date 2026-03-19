Німеччина назвала умови своєї участі у місії на Близькому Сході

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц перерахував низку умов, за яких його країна готова буде долучитися до забезпечення свободи судноплавства на Близькому Сході.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі в четвер.

За словами німецького канцлера, Німеччина готова взяти участь у потенційній місії "лише тоді, коли замовкне зброя".

"Ми не будемо цього робити під час бойових дій, а лише тоді, коли бойові дії закінчаться", – сказав він.

Іншою умовою Берліна є узгодження будь-яких дій на цьому напрямку з Ізраїлем і країнами Близького Сходу.

"Тоді, однак, ми також будемо тісно співпрацювати не тільки з Ізраїлем, але й з країнами Перської затоки, які також дивляться на Німеччину і які я відвідав на початку року, і тоді ми зможемо зробити багато чого, аж до відкриття морських шляхів і забезпечення їх свободи", – заявив Мерц.

Третьою умовою канцлер Німеччини назвав наявність міжнародного мандата, якого зараз немає.

"Тому перед нами ще багато кроків, перш ніж ми зможемо взагалі замислитися над такою темою", – підсумував глава німецького уряду.

Мерц заявив у середу, що якби США проконсультувалися з Берліном щодо війни США та Ізраїлю проти Ірану, то він би не радив іти цим шляхом.

Також Мерц раніше говорив, що спричинена американо-ізраїльськими ударами війна проти Ірану може закінчитися лише політичним врегулюванням.