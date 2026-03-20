В администрации Трампа допускают частичное снятие санкций с иранской нефти для сдерживания цен

В администрации Трампа допускают временное снятие санкций с иранской нефти, погруженной на танкеры, надеясь таким шагом сдержать рост мировых цен на энергоресурсы из-за войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Axios, пишет "Европейская правда".

Министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала заявил, что администрация "может снять санкции с иранской нефти, которая находится в море", чтобы смягчить рост мировых цен из-за войны на Ближнем Востоке.

По его словам, таким образом из-под санкций будут выведены примерно 140 млн баррелей.

"По сути, мы используем иранские баррели против Ирана, чтобы удержать цену на более низком уровне в течение следующих 10-14 дней, пока мы продолжаем эту кампанию. Поэтому у нас есть много рычагов влияния", – сказал Бессент.

По состоянию на четверг нефть Brent торговалась примерно по 111 долларов за баррель, что на 60% больше, чем до начала войны США и Израиля против Ирана.

Напомним, США уже предприняли аналогичный шаг в отношении российской нефти, загруженной на танкеры – исключение предоставили до 11 апреля.

Неназванный чиновник дополнительно прокомментировал, что в случае такого шага в отношении иранской нефти это "позволит диверсифицировать распределение нефти, уже предназначенной для Китая, шире между глобальными рынками".

Иран, как известно, в последние дни нанес удары по нефтегазовым объектам соседей в Персидском заливе в отместку за удар Израиля по своему ключевому месторождению. Эти события стали толчком к новому росту цен на нефть.

До этого экспорт нефти из стран Персидского залива практически остановился из-за опасности прохода танкеров через Ормузский пролив. По этому маршруту проходило до 20% мирового экспорта нефти.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Париж изучает возможности разблокирования Ормузского пролива через действия на уровне ООН.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия может присоединиться к миссии в Ормузском проливе,если на это будет международный мандат, и если вопрос будет скоординирован с государствами Персидского залива.

Трамп уже некоторое время активно критикует европейские государства за нежелание активно вмешиваться на стороне США, в частности для разблокирования Ормузского пролива.