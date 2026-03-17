МЗС Молдови викликало представника Росії і вручило пляшку води з Дністра

17 березня призначеного посла Росії в Молдові Олега Озерова викликали до Міністерства закордонних справ та вручили йому ноту протесту у зв’язку з російським обстрілом, що призвів до витоку нафтопродуктів у річку Дністер.

Про це у МЗС Молдови повідомили у вівторок, пише "Європейська правда".

На зустріч з Озеровим принесли і пляшку води з Дністра.

"Республіка Молдова рішуче засуджує цей напад, який спричинив витоки нафтопродуктів у річці Дністер, що створило великі ризики для довкілля та безпеки водопостачання Республіки Молдова. Річка Дністер забезпечує водою близько 80% населення країни та 98% мешканців Кишинева", – йдеться у заяві.

Міністерство закордонних справ наголосило, що такі дії з великим транскордонним впливом загрожують довкіллю, безпеці водопостачання та здоров'ю громадян Республіки Молдова.

Нагадаємо, 15 березня уряд Молдови ввів режим екологічної тривоги у басейні річки Дністер на 15 днів.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що причиною забруднення став удар РФ по гідроелектростанції в українському Новодністровську 7 березня. Вона звинуватила у надзвичайній ситуації в екології Росію.

Молдовський прем’єр-міністр Александру Мунтяну оголосив 13 березня, що Молдова звернулась за допомогою до ЄС через забруднення річки Дністер.

10 березня Молдова скерувала офіційний запит до України через появу маслянистих плям на річці Дністер.