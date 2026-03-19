У Молдові відновлюють водопостачання низці міст, де його зупиняли через забруднення Дністра

У низці міст на півночі Молдови, у тому числі третьому найбільшому місті країни Бєльці, поступово почнуть відновлення централізованого водопостачання – якого немає приблизно п’ятий день через забруднення Дністра.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

19 березня прем’єр Александру Мунтяну оголосив, що у північних районах Молдови почнуть відновлювати централізоване постачання води, що забезпечується водою з Дністра.

За його словами, найближчим часом постачання запустять для мешканців Бєльць, Сорок, Синжерей, Флорешт.

"Рішення ухвалили на основі результатів аналізу води, які підтверджують, що вода з Дністра вже безпечна", – сказав Мунтяну.

Встановлені фільтри для посиленого очищення поки залишаються на місці разом з командами фахівців, які будуть відстежувати якість води.

Мунтяну додав, що особисто поїде на північ країни, щоб "з’ясувати ситуацію і переконатись, що все добре".

Мер Бєльць Александру Петков також опублікував оголошення, що водопостачання у місті невдовзі відновиться. Він додав, що пункти видачі питної води поки не згортатимуть, доки ситуація не стабілізується остаточно.

18 березня міністр довкілля Молдови оголосив, що останні проби води з Дністра вже показують позитивні зміни і є надія на швидке відновлення водопостачання.

Нагадаємо, 15 березня уряд Молдови запровадив режим екологічної тривоги у басейні річки Дністер на 15 днів через небезпечний рівень забруднення води.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що причиною забруднення став удар РФ по гідроелектростанції в українському Новодністровську 7 березня. Вона звинуватила у надзвичайній ситуації Росію.

Російського посла викликали до МЗС Молдови та вручили йому пляшку з водою з річки.

Також Молдова звернулась за допомогою до ЄС через ситуацію із забрудненням Дністра.