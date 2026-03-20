СМИ: французский офицер раскрыл местонахождение авианосца пробежкой по палубе

Офицер ВМС Франции невольно раскрыл точное местонахождение флагмана французского флота, авианосца "Шарль де Голль" – причиной утечки данных стала пробежка.

Об этом сообщает издание Le Monde, причиной утечки данных стала обычная утренняя пробежка.

13 марта в 10:35 утра офицер по имени Артур (имя изменено) пробежал чуть более 7 километров по палубе корабля. Для отслеживания результатов он воспользовался своими умными часами, подключенными к популярному приложению для спортсменов Strava.

Поскольку профиль офицера был публичным, данные о его активности мгновенно попали в сеть. Любой пользователь мог увидеть кругообразные движения посреди моря и геолокацию к северо-западу от Кипра, примерно в 100 км от побережья Турции. Пробежка длилась 35 минут.

Хотя само присутствие французской авианосной группы в регионе не было секретом, точные координаты военных кораблей в море обычно являются строго конфиденциальными из соображений безопасности.

"Шарль де Голль" действует в сопровождении как минимум трех фрегатов и судна обеспечения. До этого авианосец находился в Балтийском море на учениях НАТО и должен был оставаться там до мая, однако планы были изменены из-за обострения войны на Ближнем Востоке.

Использование фитнес-трекеров военнослужащими уже неоднократно приводило к обнаружению секретных баз США в Афганистане и Сирии благодаря "тепловым картам" Strava.

Напомним, в Швеции беспокоились за безопасность премьера из-за данных из фитнес-приложения охранников.