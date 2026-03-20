Мелоні здивована трактуванням її слів про розуміння позиції Орбана щодо України

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні прокоментувала повідомлення у ЗМІ, нібито вона розуміє позицію свого угорського колеги Віктора Орбана з приводу блокування багатомільярдного кредиту для України.

Про це, як пише "Європейська правда", Мелоні сказала після засідання Європейської ради 19 березня.

Глава італійського уряду підкреслила, що більша частина обговорення під час засідання була присвячена блокуванню Угорщиною кредиту Україні на суму 90 мільярдів євро.

Вона також розповіла, що вважає дивним трактування її слів стосовно нібито розуміння позиції Орбана, про які напередодні повідомили у медіа.

"І тут я також натрапила на дещо дивні інтерпретації моїх слів, тому з радістю поділюся з вами тим, що я повторила. Я вважаю, що ситуацію можна вирішити. Я вважаю, що для її вирішення необхідна гнучкість з обох сторін. Отже, з одного боку, на мій погляд, необхідне відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", а з іншого – 90 мільярдів будуть автоматично розблоковані", – уточнила свою позицію Мелоні.

Напередодні видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що на саміті лідерів ЄС Мелоні сказала своїм колегам, нібито розуміє причини, через які Орбан порушив своє слово і заблокував надання Україні кредиту. Водночас в італійському уряді заперечили ці повідомлення.

Як відомо, лідери ЄС 19 березня провели дискусію щодо надання Україні кредиту ЄС у 90 млрд євро, але їм не вдалося переконати угорського прем’єра Орбана зняти вето.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на полях Європейської ради в Брюсселі заявив, що Угорщина не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід "Дружба" не розпочне знову транспортувати російську нафту.