Мелони удивлена трактовкой ее слов о понимании позиции Орбана по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прокомментировала сообщения в СМИ, якобы она понимает позицию своего венгерского коллеги Виктора Орбана по поводу блокирования многомиллиардного кредита для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Мелони сказала после заседания Европейского совета 19 марта.

Глава итальянского правительства подчеркнула, что большая часть обсуждения во время заседания была посвящена блокированию Венгрией кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро.

Она также рассказала, что считает странной трактовку ее слов о якобы понимании позиции Орбана, о которых накануне сообщили в медиа.

"И здесь я также наткнулась на несколько странные интерпретации моих слов, поэтому с радостью поделюсь с вами тем, что я повторила. Я считаю, что ситуацию можно решить. Я считаю, что для ее решения необходима гибкость с обеих сторон. Итак, с одной стороны, на мой взгляд, необходимо восстановление работы нефтепровода "Дружба", а с другой – 90 миллиардов будут автоматически разблокированы", – уточнила свою позицию Мелони.

Накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что на саммите лидеров ЕС Мелони сказала своим коллегам, что якобы понимает причины, по которым Орбан нарушил свое слово и заблокировал предоставление Украине кредита. В то же время в итальянском правительстве опровергли эти сообщения.

Как известно, лидеры ЕС 19 марта провели дискуссию о предоставлении Украине кредита ЕС в 90 млрд евро, но им не удалось убедить венгерского премьера Орбана снять вето.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях Европейского совета в Брюсселе заявил, что Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не начнет снова транспортировать российскую нефть.