Прем’єр Польщі відкинув чутки про можливі перестановки в уряді

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заперечує нібито обговорення планів перестановок в уряді.

Про це повідомляє TVN24, пише "Європейська правда".

Туск на запитання про можливість кадрових змін в уряді ближчим часом сказав, що не планував таких кроків.

"Не знаю, звідки пішли такі чутки… Я знаю, що деякі медіа почали писати про мої амбітні плани чергових перестановок в уряді, але це не так, наразі у мене немає таких планів", – сказав прем’єр Польщі.

У ЗМІ з’являлась інформація, що зміни можливі у міністерствах культури, освіти і здоров’я.

Нагадаємо, у найбільшій опозиційній партії "Право і справедливість" нещодавно визначили свого кандидата у прем'єри у разі перемоги на наступних парламентських виборах.

З поточними настроями польських виборців партія чинного прем’єра Дональда Туска здобула б перемогу, але недостатню для формування парламентської більшості; проте подібна проблема може чекати і її головного конкурента "Право і справедливість".