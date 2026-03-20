Премьер Польши отверг слухи о возможных перестановках в правительстве

Премьер-министр Польши Дональд Туск отрицает якобы обсуждение планов перестановок в правительстве.

Об этом сообщает TVN24, пишет "Европейская правда".

Туск на вопрос о возможности кадровых изменений в правительстве в ближайшее время сказал, что не планировал таких шагов.

"Не знаю, откуда пошли такие слухи... Я знаю, что некоторые медиа начали писать о моих амбициозных планах очередных перестановок в правительстве, но это не так, пока у меня нет таких планов", – сказал премьер Польши.

В СМИ появлялась информация, что изменения возможны в министерствах культуры, образования и здоровья.

Напомним, в крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" недавно определили своего кандидата в премьеры в случае победы на следующих парламентских выборах (подробнее об этом – в статье о том, кто поведет на выборы в Польше оппозицию и почему это тревожный сигнал для Украины).

С текущими настроениями польских избирателей партия действующего премьера Дональда Туска одержала бы победу, но недостаточную для формирования парламентского большинства; однако подобная проблема может ожидать и ее главного конкурента "Право и справедливость".