В Угорщині кандидат партії "Йоббік" знявся з виборів на користь опозиційної "Тиси"

Один з кандидатів на парламентських виборах від угорської партії "Йоббік" Іштван Фьолді знявся з перегонів на користь кандидата від опозиційної "Тиси".

Як повідомляє 444.hu, пише "Європейська правда", заяву про це політик опублікував у своїх соцмережах.

Іштван Фьолді, який збирався змагатися за мандат у парламенті від прикордонного з Україною округу Саболч-Сатмар-Берег, заявив, що знімається з виборів на користь опозиційної "Тиси".

"Я вирішив знятися з перегонів як окремий кандидат на користь найсильнішої опозиційної партії та його кандидата. Я не "здаюся" – я роблю крок убік, щоби те, за що ми боремося багато років, мало кращі шанси. Тому що межу перейдено вже давно", – заявив Фьолді.

"У нас спільна мета. І зараз пам’ятати про це важливіше, ніж будь-коли", – додав він.

Партія "Йоббік" на початку своєї діяльності була радикальною ультраправою та проросійською, проте останніми роками суттєво змінила ідеологію і тепер визначає себе як проєвропейських правоцентристів. Крім того, "Йоббік" з тіньового соратника прем’єра Віктора Орбана перетворилась на одного з рішучих його опонентів.

Нагадаємо, парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня. За даними соцопитувань, партія чинного прем’єра Віктора Орбана ризикує програти опозиційній "Тисі" на чолі з Петером Мадяром.

Минулого тижня у Будапешті пройшли масові мітинги Орбана і його головного суперника.

За даними журналістів-розслідувачів, Росія направила в Угорщину групу політтехнологів, які діють в російському посольстві в Будапешті, для проведення дезінформаційної кампанії на користь Орбана.