У Будапешті пройшли масові мітинги Орбана і його головного суперника

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та його головний суперник, лідер партії "Тиса" Петер Мадяр, провели масштабні мітинги в Будапешті з нагоди національного свята 15 березня, демонструючи підтримку напередодні парламентських виборів, які мають відбутися 12 квітня.

Про це пишуть Reuters та 24.hu, передає "Європейська правда".

Орбан закликав своїх прихильників мобілізуватися на голосування, яке він назвав "історичним". За його словами, керівна партія "Фідес" повинна перевершити свій результат на виборах 2022 року.

"Ми маємо перемогти не так, як чотири роки тому, а краще. Нам потрібно більше голосів", – заявив він.

Прем’єр також представив майбутні вибори як вибір між війною і миром, звинувативши опонентів у спробах втягнути Угорщину у війну в Україні.

Опозиція ці звинувачення відкидає.

За словами Орбана, мітинг його прихильників став найбільшим у своєму роді та заповнив площу біля парламенту. Водночас опозиційні сили зібрали десятки тисяч людей на алеї, що веде до Площі Героїв.

Петер Мадяр назвав кампанію Орбана "смішною пропагандою". Виступаючи на Площі Героїв, він заявив, що Угорщина повинна залишатися частиною Європейського Союзу і НАТО.

"Утримати владу за будь-яку ціну – ось, що для нього зараз має значення. Провокувати війну, погрожувати війною, розпалювати війну. Це його найпотужніша зброя проти угорського народу", – заявив він.

Також, як зазначається, як свідчать дані онлайн-трансляцій, за промовою Мадяра стежило значно більше людей, ніж за промовою прем'єр-міністра Віктора Орбана. За промовою Орбана на Facebook стежили 9-10 тисяч осіб, тоді як на сторінці прем'єр-міністра на YouTube максимальна кількість глядачів становила 4 тисячі.

Водночас зараз за промовою Мадяра стежать 44 тисячі людей у Facebook та 87 тисяч на Youtube.

Як писала "Європейська правда", журналісти-розслідувачі з’ясували, що Росія направила в Угорщину групу політтехнологів, які діють в російському посольстві в Будапешті, для проведення дезінформаційної кампанії та втручання у парламентські вибори в країні.

Тим часом Орбан звинуватив опозиційну партію "Тиса" в тому, що її фінансує Україна. Він закликав журналістів домагатися публікації звітів комітету з національної безпеки, але вони так і не отримали відповідей.

Зазначимо, що нові опитування громадської думки перед парламентськими виборами в Угорщині демонструють зростання підтримки партії Орбана "Фідес", однак опозиційна "Тиса" продовжує лідирувати зі відривом у 14 відсоткових пунктів.