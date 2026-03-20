В Венгрии кандидат партии "Йоббик" снялся с выборов в пользу оппозиционной "Тисы"

Один из кандидатов на парламентских выборах от венгерской партии "Йоббик" Иштван Фьолди снялся с гонки в пользу кандидата от оппозиционной "Тисы".

пишет "Европейская правда", заявление об этом политик опубликовал в своих соцсетях.

Иштван Фьолди, который собирался бороться за мандат в парламенте от приграничного с Украиной округа Саболч-Сатмар-Берег, заявил, что снимается с выборов в пользу оппозиционной "Тисы".

"Я решил сняться с гонки как отдельный кандидат в пользу сильнейшей оппозиционной партии и его кандидата. Я не "сдаюсь" – я делаю шаг в сторону, чтобы то, за что мы боремся много лет, имело лучшие шансы. Потому что черта перейдена уже давно", – заявил Фьолди.

"У нас общая цель. И сейчас помнить об этом важнее, чем когда-либо", – добавил он.

Партия "Йоббик" в начале своей деятельности была радикальной ультраправой и пророссийской, однако в последние годы существенно изменила идеологию и теперь определяет себя как проевропейских правоцентристов. Кроме того, "Йоббик" из теневого соратника премьера Виктора Орбана превратилась в одного из решительных его оппонентов.

Напомним, парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. По данным соцопросов, партия действующего премьера Виктора Орбана рискует проиграть оппозиционной "Тисе" во главе с Петером Мадяром.

На прошлой неделе в Будапеште прошли массовые митинги Орбана и его главного соперника.

По данным журналистов-расследователей, Россия направила в Венгрию группу политтехнологов, действующих в российском посольстве в Будапеште, для проведения дезинформационной кампании в пользу Орбана.