ЗМІ: ЄС обговорить, чи продовжувати далі тимчасовий захист для українців

ЄС розглядає можливість чергового продовження терміну дії тимчасового захисту для українців, що потенційно може продовжити дію цієї програми вже на шостий рік.

Про це стало відомо виданню Euractiv.

Введена в дію в березні 2022 року Директива про тимчасовий захист надала мільйонам українців доступ до низки прав у ЄС, не перевантажуючи при цьому систему надання притулку.

Спочатку директива була задумана як короткостроковий надзвичайний захід, але її дія неодноразово продовжувалася. Торік у ЄС схвалили рекомендації щодо виходу українців зі статусу тимчасового захисту.

Тепер же очікується, що європейські дипломати та посадовці зустрінуться наступного тижня на засіданні технічного рівня, щоб розглянути можливість чергового продовження директиви.

Минулого року столиці ЄС прийняли рекомендацію щодо поступового припинення дії програми шляхом "скоординованого переходу" до більш стабільного правового статусу для українців, з дозволами на проживання, пов’язаними з роботою, навчанням або довгостроковим перебуванням, та допомогою у добровільному поверненні, коли дозволять умови.

За офіційними даними, приблизно 4,35 мільйона переміщених українців наразі користуються тимчасовим захистом у ЄС, причому трохи більше чверті перебувають у Німеччині, 22,3% – у Польщі, а трохи менше ніж кожен десятий – у Чехії.

Згідно з обговорюваним документом, розповсюдженим напередодні переговорів наступного тижня, "на цьому етапі кількість переходів до інших статусів залишається дуже низькою", а "можливості отримання інших правових статусів для бенефіціарів залишаються нерівномірними в ЄС".

"Хоча кілька держав-членів почали розробляти механізми переходу з тимчасового захисту, багато інших ще не встановили чітких процедур або вказівок щодо проживання після закінчення терміну дії тимчасового захисту", – зазначається в документі.

Водночас наразі Директива щодо тимчасового захисту для українців на території Європейського Союзу діє до 4 березня 2027 року.

