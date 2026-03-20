СМИ: ЕС обсудит, продолжать ли дальше временную защиту для украинцев или нет

ЕС рассматривает возможность очередного продления срока действия временной защиты для украинцев, что потенциально может продлить действие этой программы уже на шестой год.

Об этом стало известно изданию Euractiv от собственных источников, пишет "Европейская правда".

Введенная в действие в марте 2022 года Директива о временной защите предоставила миллионам украинцев доступ к ряду прав в ЕС, не перегружая при этом систему предоставления убежища.

Изначально директива была задумана как краткосрочная чрезвычайная мера, но ее действие неоднократно продлевалось. В прошлом году в ЕС одобрили рекомендации по выходу украинцев из статуса временной защиты.

Теперь же ожидается, что европейские дипломаты и чиновники встретятся на следующей неделе на заседании технического уровня, чтобы рассмотреть возможность очередного продления директивы.

В прошлом году столицы ЕС приняли рекомендацию о постепенном прекращении действия программы путем "скоординированного перехода" к более стабильному правовому статусу для украинцев, с разрешениями на проживание, связанными с работой, обучением или долгосрочным пребыванием, и помощью в добровольном возвращении, когда позволят условия.

По официальным данным, примерно 4,35 миллиона перемещенных украинцев сейчас пользуются временной защитой в ЕС, причем чуть более четверти находятся в Германии, 22,3% – в Польше, а чуть меньше чем каждый десятый – в Чехии.

Согласно обсуждаемому документу, распространенному накануне переговоров на следующей неделе, "на этом этапе количество переходов к другим статусам остается очень низким", а "возможности получения других правовых статусов для бенефициаров остаются неравномерными в ЕС".

"Хотя несколько государств-членов начали разрабатывать механизмы перехода с временной защиты, многие другие еще не установили четких процедур или указаний по проживанию после окончания срока действия временной защиты", – отмечается в документе.

В то же время Директива о временной защите для украинцев на территории Европейского Союза пока действует до 4 марта 2027 года.

