Президент Чехії підписав бюджет, розкритикувавши уряд за економію на оборонних видатках

Президент Чехії Петр Павел підписав бюджет на 2026 рік, запропонований урядом Андрея Бабіша, та застеріг урядовців щодо витрат на оборону, які не відповідають зобов’язанням по НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні на сайті чеського президента.

У офісі Павела зазначають, що президент "мав критичні зауваження" щодо проєкту бюджету, але не став йому суперечити з огляду на тривалі переговори щодо його ухвалення.

Застереження стосуються передусім витрат на оборону. Новий бюджет передбачає виділення профільному міністерству суми, що дорівнює 1,73% ВВП Чехії, що на 21 мільярд крон (понад 856 млн євро) менше, ніж пропонувалося раніше. Це не відповідає цільовим показникам, узгодженим на саміті НАТО в Гаазі у червні минулого року, які становлять до 3,5% ВВП на оборону.

"З огляду на поточне зростання загроз безпеці, оборонний бюджет по суті стагнує та не відповідає зобов'язанням перед союзниками по НАТО, тобто виконанню завдань та цілей, які Чеська Республіка має в рамках альянсу", – йдеться у повідомленні офісу Павела.

Уряд Бабіша стверджує, що витрати на оборону перевищать 2% ВВП – поточне зобов’язання НАТО, яке має зрости в найближчі роки – якщо врахувати витрати в інших відомствах, таких як дорожні проєкти. Президент попередив, що Альянс може і не визнавати подібні витрати такими, які виділені на оборону.

"Разом із бюджетом уряд не подав середньостроковий бюджетний прогноз на 2027 та 2028 роки, який би демонстрував плани щодо збільшення витрат на оборону в найближчі роки. Економія на обороні є недалекоглядною, особливо в сучасній геополітичній ситуації, адже безпека є основою процвітання кожної нації", – йдеться у заяві Павела.

Президент Чехії у минулому неодноразово критикував запланований обсяг видатків на оборону, запропонований урядом Бабіша.

Посол США при НАТО Метью Вітакер розкритикував рішення Чехії щодо видатків на оборону, які не досягають навіть попередньої мети у 2% ВВП.