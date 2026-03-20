Президент Чехии подписал бюджет, раскритиковав правительство за экономию на оборонных расходах

Президент Чехии Петр Павел подписал бюджет на 2026 год, предложенный правительством Андрея Бабиша, и предостерег чиновников от расходов на оборону, которые не соответствуют обязательствам по НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении на сайте чешского президента.

В офисе Павела отмечают, что президент "имел критические замечания" по проекту бюджета, но не стал ему противоречить, учитывая длительные переговоры по его принятию.

Предостережения касаются прежде всего расходов на оборону. Новый бюджет предусматривает выделение профильному министерству суммы, равной 1,73% ВВП Чехии, что на 21 млрд крон (более 856 млн евро) меньше, чем предлагалось ранее. Это не соответствует целевым показателям, согласованным на саммите НАТО в Гааге в июне прошлого года, которые составляют до 3,5% ВВП на оборону.

"Учитывая текущий рост угроз безопасности, оборонный бюджет по сути стагнирует и не соответствует обязательствам перед союзниками по НАТО, то есть выполнению задач и целей, которые Чешская Республика имеет в рамках альянса", – говорится в сообщении офиса Павела.

Правительство Бабиша утверждает, что расходы на оборону превысят 2% ВВП – текущее обязательство НАТО, которое должно вырасти в ближайшие годы – если учесть расходы в других ведомствах, таких как дорожные проекты. Президент предупредил, что Альянс может и не признавать подобные расходы такими, которые выделены на оборону.

"Вместе с бюджетом правительство не подало среднесрочный бюджетный прогноз на 2027 и 2028 годы, который бы демонстрировал планы по увеличению расходов на оборону в ближайшие годы. Экономия на обороне является недальновидной, особенно в современной геополитической ситуации, ведь безопасность является основой процветания каждой нации", – говорится в заявлении Павела.

Президент Чехии в прошлом неоднократно критиковал запланированный объем расходов на оборону, предложенный правительством Бабиша.

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер раскритиковал решение Чехии по расходам на оборону, которые не достигают даже предыдущей цели в 2% ВВП.