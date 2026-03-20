Розвідка Естонії не бачить серйозної загрози за вкидами про "Нарвську народну республіку"

Зовнішня розвідка Естонії поки не бачить причин для серйозного занепокоєння через просування у мережі ідей про "Нарвську народну республіку".

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Очільник Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін зазначив, що їхнє відомство відстежує повідомлення довкола ідеї "Нарвської народної республіки", але на даний час не бачать причин для серйозного занепокоєння.

"Те, що ми зараз спостерігаємо – фактично "шум", підготовлений і виставлений онлайн певними активістами. Схоже, що російська влада не причетна до цієї діяльності. І я звернув увагу, що естонські медіа подали це як щось трохи більше, ніж те, чим воно є", – зазначив Росін.

Він акцентував, що облікові записи, з яких поширювалися повідомлення, мають дуже малу кількість підписників.

"Тож ми не сприймаємо це надто серйозно. Це не означає, що на це не потрібно звертати уваги, але конкретно зараз цю діяльність ми не сприймаємо надто серйозно", – сказав Каупо Росін.

Повідомлення про "Нарвську народну республіку" останніми тижнями почали розганяти з невеликої кількості російськомовних акаунтів. Там йшлося про ідею відокремлення Нарви, майже повністю російськомовного міста, та східного регіону Іда-Вірумаа від Естонії.

Після публікації порталу протидії пропаганді Propastop на початку минулого тижня на тему звернули увагу естонські ЗМІ та з’явилися перші офіційні реакції посадовців.

Представниця Служби внутрішньої безпеки прокоментувала, що це виглядає як "простий і дешевий метод провокації і залякування суспільства", та наголосила, що за участь у подібній діяльності можлива кримінальна відповідальність.

Прем’єр Крістен Міхал 12 березня назвав це інформаційною операцією з "російським слідом" для впливу на естонське суспільство.

Очільник МЗС Маргус Тсахкна наголосив, що Нарва "є і буде естонським містом", а спроби послабити згуртованість естонського суспільства не є чимось новим.

Від деяких представників естонських медіа лунала критика Propastop за те, що вони підсвітили тему, про яку писали "маргінальні акаунти зі жменькою підписників", як і урядовців, які додали цьому ваги своїми коментарями.

Водночас у Propastop вважають, що краще було не ігнорувати поширення таких повідомлень, аби люди дізналися про цю кампанію завчасно у зваженому поясненні.

"Мовчати на цю тему – це означає залишати естонців у ситуації, коли вони почують про такі наративи десь випадково, без контексту, чи коли вони вже переростуть в інформаційну атаку",– зазначили у Propastop.

Нарва, третє найбільше місто Естонії, розташована фактично на кордоні з Росією, для понад 90% містян основною мовою спілкування є російська.

Найбільша концентрація росіян в Естонії – у Нарві та загалом регіоні Іда-Вірумаа, а також у столиці Таллінні.

Через ці особливості Нарви її вважають пріоритетною ціллю потенційних гібридних операцій РФ. У розвідці Естонії в лютому 2026 року озвучили оцінку, що Росія не атакуватиме країни НАТО цього року.

Повідомляли, що за останні п'ять років в Естонії стало на 10% менше росіян.